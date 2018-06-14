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14 Haziran 2018 12:47

Başkan Bedirhanoğlu bir dizi denetim gerçekleştirdi

Şırnak Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, şehir merkezinde devam eden çalışmaları yerinde denetleyerek, devam eden çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Bedirhanoğlu bir dizi denetim gerçekleştirdi

14 Haziran 2018 12:47


Şırnak Merkezde terör mağdurları için TOKİ tarafından 5676 konutun yapımına devam edilirken, Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu konutların yapımında gelinen son aşamayı öğrenmek ve çalışmalara ilişkin bilgi almak üzere şantiye alanını gezerek, yetkililerle bir araya geldi. Burada bir süre şantiye alanını denetleyen Bedirhanoğlu, konutların tamamlandığı noktalarda peyzaj ve çevre düzenlemesine ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Denetimler kapsamında vatandaşları da ziyaret eden Bedirhanoğlu, yeni yapılan çalışmalar ve şehrin yeniden inşasına ilişkin vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Çalışmaları büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen vatandaşlar, Şırnak için hayata geçirdiği projeler ve göstermiş olduğu gayretlerden dolayı Başkan Bedirhanoğlu’na teşekkür etti.



Kaldırım çalışmaları denetlendi


TOKİ ziyaretlerini tamamlayan Başkan Bedirhanoğlu, daha sonra asfalt çalışmasının bittiği ve kaldırım yapımının başladığı Yeşilyurt Mahallesi Tümen Afet Konutlarına geçerek incelemelerde bulundu. Buradaki çalışmaları da yerinde denetleyen Başkan Bedirhanoğlu, yetkililerden çalışmaların süratle bitirilerek yolun vatandaşların hizmetine sunulması talimatını verdi. Bedirhanoğlu, Şehir Stadyumu-Uludere çevre yolu ve Gühüzok yolu asfaltlama çalışmalarını da inceledi. Yetkililerden bilgi alan Bedirhanoğlu, çalışmaların bir an önce tamamlanması yönünde talimat verdi.




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