Başkan Bedirhanoğlu birim yöneticileriyle bir araya geldi

Şırnak Belediye hizmet binasında birimlerle gerçekleştirdiği toplantıda, hizmetlerin daha kaliteli sunulması adına gerekli hassasiyetin gösterilmesini isteyen Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, kentimizin hak ettiği düzeye kavuşması ve vatandaşlarımızın yaşam standardını artıracak projelerin hayata geçirilmesi için halkla birlikte ortak bir motivasyon içinde olmanın önemine vurgu yaptı. Birimler arası toplantıda birçok konu masaya yatırılırken, toplantıda personel ve birimler arasındaki koordinasyon, tespitler ve tavsiyeler gündeme getirildi.