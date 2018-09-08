Başkan Bedirhanoğlu, çalışmaları denetledi

Şırnak, hendek terörünün bitirilmesi ile birlikte son dönemde hayata geçirilen dev projelerle küllerinden yeniden doğarken, Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu döneminde hayata geçirilen birçok proje bitme aşamasına geldi. Alt yapıdan üst yapıya, sosyal donatı alanlarından kültürel çalışmalara kadar, onlarca proje ile yeniden şehir kimliği kazanan Şırnak, tamamlanan projeler ile birlikte daha huzurlu ve modern bir görünüme kavuştu. Denetimler kapsamında şehri dolaşan Başkan Bedirhanoğlu, ilgili birim amirleri eşliğinde; kentin çeşitli noktalarında yapılan içme suyu depoları ile Cumhuriyet ve Şehri Nuh Mahallelerinde başlatılan yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Burada asfalt ekipleri ile su ve kanalizasyon ekipleriyle bir araya gelen Başkan Bedirhanoğlu, devam eden çalışmaları inceleyerek, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

İncelmeler esnasında zaman zaman vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Bedirhanoğlu, son bir kaç yılda yapılan başarılı çalışmalardan dolayı vatandaşlarca memnuniyetle karşılandı. İlk defa yolların sıcak asfaltla buluşturulmasından dolayı memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar, son dönemde başarılı çalışmalarıyla şehre yeni bir görünüm kazandıran Başkan Bedirhanoğlu’na teşekkür etti.