Başkan Bedirhanoğlu çalışmaları inceledi

Şırnak kent merkezinde yol yapım çalışmaları devam ederken, Şırnak merkez ile cezaevi arasında ulaşımı sağlayan güzergahta yol yapım ve sağlıklaştırma çalışmalarının startı verildi. Şırnak Cezaevine ulaşımı sağlayan ve vatandaşların bağ ve bahçelerine gitmek için de yoğun bir şekilde kullandığı Sere Sırge yolu Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu’nun talimatlarıyla asfaltlanıyor. Yol yapım ve çalışmaları öncesi Sere Sırge güzergahında inceleme yapan Başkan Bedirhanoğlu, yetkililerden bilgi alarak, çalışmaların süratle başlatılması talimatını verdi.

Şırnak’ta çalışma sezonunun başlamasıyla birlikte, alt yapı çalışmalarına da ağırlık veren belediye, Yeşilyurt, İsmetpaşa ve Dicle Mahallelerinde içme suyu ve kanalizasyon hatlarının döşeme çalışmalarına da devam ediyor. Alt yapı çalışmalarının devam ettiği noktaları ziyaret eden Başkan Bedirhanoğlu, çalışmalarda gelinen son aşamaya ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Bedirhanoğlu, incelemelerinin ardından Şehri Nuh Mahallesi’nde bulunan Milli Piyango Kız Öğrenci Yurdunu da ziyaret ederek, öğretmenlerle bir araya geldi. Ziyaret sırasında tespit ettiği eksiklerin giderilmesi için notlar alan Bedirhanoğlu, gençlerin ve çocukların daha kaliteli ve modern tesislerde eğitim ve öğretim almaları için elinden gelen her türlü desteği vereceklerini ifade etti.