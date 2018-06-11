Başkan Bedirhanoğlu çalışmaları inceledi

Cezaevi yol yapım çalışmalarını inceleyen Başkan Bedirhanoğlu, burada yetkililerle bir süre değerlendirmeler yaparak, yapım çalışmalarının hızlandırılması talimatını verdi. Ardından alt yapı çalışmalarının devam ettiği Sere Sırge bölgesine geçen Başkan Bedirhanoğlu, burada ilgili birim müdürleri ve mühendislerle birlikte saha çalışması yaparak, vatandaşların temiz içme suyu ihtiyacını karşılamak ve olası yağışlar sonucunda sel baskınlarını engellemek amacıyla yapılan çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Cezaevi yolu yapım çalışmalarına devam ediliyor

Şırnak Cezaevine ulaşımı sağlayan güzergahta, asfaltlama öncesi yol genişletme ve sağlıklaştırma çalışmalarına devam ediliyor. Şırnak Merkezden, cezaevine ulaşımı sağlayan ve vatandaşların da bağ ve bahçelerine gitmek için yoğun bir şekilde kullandığı Sere Sırge yolunda çalışma başlatan Belediye Başkanlığı, asfaltlama öncesi yol genişletme ve sağlıklaştırma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yol yapım çalışmaları sırasında, olası kaymaların yaşanarak yolun zarar görmemesi ve yol kenarında bulunan vatandaşların bağ ve bahçelerinin muhafaza edilebilmesi için de yüzlerce metrelik taş duvar örülüyor. Cezaevi yolunda Genişletme, duvar örme ve sağlıklaştırma çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte asfaltlama çalışması başlatılacak.

Korkuluk çalışması yapıldı

Şırnak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından trafik güvenliği için önem arz eden noktalara oto korkuluk yerleştirildi. Şırnak Belediye Başkanlığı, sürücü ve yaya güvenliği için kent merkezinde trafik işaret ve levha çalışmalarına devam ediyor. Hem yaya hem de araç güvenliğini sağlayan çalışmalar, kentin ihtiyaç duyulan noktalarında sürdürülüyor. Bu kapsamda, Uludere Caddesi, Cizre Caddesi ve Şaranlar Sitesi-Çevre Yolu bağlantı noktasında oto korkuluk montajı tamamlanarak, söz konusu yollar araç sürücüleri ve yayalar açısından daha güvenli hale getirildi.

Dere ıslah çalışmalarında sona yaklaşıldı

Şırnak Merkez Yeşilyurt ve Vakıfkent Mahallelerinin arasından geçen derenin ıslah edilmesi için yapılan çalışma tamamlanma aşamasına geldi. Şehir merkezinde çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Şırnak Belediye Başkanlığı, alt yapı ve çevre düzenlemesini de aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Belediye, Merkez Yeşilyurt ve Vakıfkent Mahallelerini birbirinden ayıran derede, Dere Islahına devam ederek, çalışmalarda sona gelindi. Çalışmalar tamamladığında şehir merkezinde kötü bir görüntüye sahip olan dere kenarı düzenli bir görünüme kavuşacak, hem temizlik konusunda hem de yoğun yağış sebebiyle yaşanabilecek taşkınlar için gerekli önlemler böylelikle alınmış olacak.