Başkan Bedirhanoğlu, mahalle Muhtarlarıyla Bir Araya Geldi

Belediye Toplantı Salonunda yapılan toplantıda, Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, merkeze bağlı 12 mahallenin muhtarı ve belediye birim amirleri hazır bulundu. Toplantıda, şehrin yeniden inşası kapsamında devam eden çalışmalara dair mahalle muhtarlarına aktarımlar yapılırken yine mahallelerin genel sorunlarına dair talep, öneri ve çözümlerine ilişkin yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı. Kış mevsimi öncesinde mahallelerin genel sorunlarının görüşüldüğü toplantıda, muhtarları dinleyen Başkan Bedirhanoğlu, sorunların tespiti konusunda toplantıda hazır bulunan birim amirlerine talimat vererek, eksikliklerin kış ayları gelmeden süratle çözüme kavuşturulması talimatını verdi.

Kentin tüm sorunlarının kapsamlı olarak görüşülüp tartışıldığı toplantı, mahalle muhtarlarının Başkan Bedirhanoğlu'na yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkürlerini sunmasıyla sona erdi.