Başkan Bedirhanoğlu okul müdürleri ile bir araya geldi

Şırnak Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, merkezde eğitim veren okulların müdür ve idarecileri ile bir araya geldi. Okulların genel sorunları ve okulların ihtiyaçlarını tespit etmek üzere Şırnak İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda yapılan toplantı Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu'nun başkanlığında yapılırken, toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, belediye birim amirleri ve kentteki tüm okul müdürleri de hazır bulundu.

Şehir merkezindeki okulların yeni yılda eğitim-öğretime hazır getirilmesi için yapılan geniş katılımlı toplantıda, okul müdürleri alt yapıdan üst yapıya, sosyal donatı alanından okulların çevre düzenlemesine kadar birçok konuda talep ve önerilerini dile getirdi. Toplantı boyunca okul müdürlerinin taleplerini tek tek not alan Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, toplantı sonunda kentteki tüm okulların yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirilip, öğrencilerin daha kaliteli ve modern mekanlarda eğitim görebilmesi için belediye olarak tüm imkanların seferber edileceğini ifade ederek, okullar açılmadan tespiti yapılan tüm sorunların biran önce giderilmesi konusunda birim amirlerine talimat verdi.