Şırnak, hendek terörünün bitirilmesi ile birlikte son dönemde hayata geçirilen dev projelerle küllerinden yeniden doğarken, Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu döneminde hayata geçirilen birçok proje bitme aşamasına geldi. Alt yapıdan üst yapıya, sosyal donatı alanlarından kültürel çalışmalara kadar, onlarca proje ile yeniden şehir kimliği kazanan Şırnak, tamamlanan projeler ile birlikte daha huzurlu ve modern bir görünüme kavuştu.

Bu kapsamda Şırnak Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, sosyal belediyecilik anlayışının devamı ve her geçen gün artarak devam eden yatırımların sürdürülebilirliği için başkent Ankara’da düzenlenen toplantıda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile bir araya geldi. Başkentte düzenlenen toplantıda AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik ve İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da hazır bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan ile gerçekleştirilen toplantıda, son iki yılda hayata geçirilen projeler masaya yatırılırken, şehrin gelişiminin devamı için, gelecek dönemde hazırlanan projelerin sunumu gerçekleştirildi. Ayrıca Şırnak özelinde yapılan toplantıda, Eruh, Cizre, Uludere, Van ve Beytüşşebap ile kentin diğer çevre illerle ulaşımını iyileştirmek ve modernizasyonunu sağlamak amacıyla birçok projenin istişaresi yapıldı.