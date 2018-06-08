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08 Haziran 2018 12:36

Başkan Bedirhanoğlu, vatandaşın evinde iftar yaptı

Şırnak Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, 5 çocuk annesi Taybet Taşar ve ailesini Bahçelievler Mahallesi’ndeki evlerinde ziyaret etti.

Başkan Bedirhanoğlu, vatandaşın evinde iftar yaptı

08 Haziran 2018 12:36


İftar saati öncesinde gerçekleşen ziyarette, Taybet Taşar ve ailesi ile bir süre sohbet eden Başkan Bedirhanoğlu, ezanın okunmasıyla birlikte orucunu Taşar ailesinin evinde açtı. İftar sonrası 5 çocuk annesi Taybet Taşar ve ailesi ile görüşen Başkan Bedirhanoğlu, sofralarını açtıkları için kendilerine teşekkür ederken, anne Taşar ve çocukları ise ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerini ifade etti. Buradaki ziyaretlerini tamamlayan Başkan Bedirhanoğlu, daha sonra aynı mahallede eşi ve 3 çocuğuyla yaşayan 90 yaşındaki Mehmet Saltan’ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Saltan’la bir süre sohbet eden Başkan Bedirhanoğlu, kendisine sağlık ve afiyet dileyerek evden ayrıldı.


Ziyaretler sırasında çocuklar tarafından sık sık önü kesilen Başkan Bedirhanoğlu, onlarla tek tek ilgilenerek çeşitli nasihatlerde bulundu. Bahçelievler Mahallesi ziyareti sırasında yoğun ilgi gösteren vatandaşları da selamlayan Başkan Bedirhanoğlu, buradaki ziyaretlerini tamamlayarak, mahalleden ayrıldı.




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