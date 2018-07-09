Başkan Vekili Işıktaş çalışmaları denetledi

İlk olarak BOTAŞ mevkiinde yürütülen asfalt çalışmalarını denetleyen Işıktaş, daha sonra ilçe otogarına gelerek, buradaki firma yetkilileri ve şehir içi taksi şoförleri ile bir araya geldi. Buradaki sorun ve sıkıntıları dinleyen Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş ve Fen İşleri Müdürü Mehmet Şirin Saygıdar, 25’inci cadde ve kaldırım çalışmalarını yerinde denetledi. Son olarak, Şehit Harun Boy Mahallesinde yapımı biten Bersis Parkını yerinde inceleyen Işıktaş, daha sonra Yeşiltepe alanı ve Yeşiltepe Mahallesi’ndeki çalışmaları da denetledi.

Silopi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş çalışma alanlarında görev yapan personellere yapılan çalışmaların hızlandırılması ve bir an önce bitmesi hususunda talimat verdi.

Silopi Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mehmet Şirin Saygıdar da bazı çalışma noktalarında notlar tutarak, belediye birim müdürleri ile temas kurup, çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.