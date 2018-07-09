Diğer
Kategoriler
09 Temmuz 2018 12:39

Başkan Vekili Işıktaş çalışmaları denetledi

Şırnak’ın Silopi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, Fen İşleri Müdür Mehmet Şirin Saygıdar ile beraber ilçedeki çalışma alanlarını denetledi.

Başkan Vekili Işıktaş çalışmaları denetledi

09 Temmuz 2018 12:39


İlk olarak BOTAŞ mevkiinde yürütülen asfalt çalışmalarını denetleyen Işıktaş, daha sonra ilçe otogarına gelerek, buradaki firma yetkilileri ve şehir içi taksi şoförleri ile bir araya geldi. Buradaki sorun ve sıkıntıları dinleyen Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş ve Fen İşleri Müdürü Mehmet Şirin Saygıdar, 25’inci cadde ve kaldırım çalışmalarını yerinde denetledi. Son olarak, Şehit Harun Boy Mahallesinde yapımı biten Bersis Parkını yerinde inceleyen Işıktaş, daha sonra Yeşiltepe alanı ve Yeşiltepe Mahallesi’ndeki çalışmaları da denetledi.


Silopi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş çalışma alanlarında görev yapan personellere yapılan çalışmaların hızlandırılması ve bir an önce bitmesi hususunda talimat verdi.


Silopi Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mehmet Şirin Saygıdar da bazı çalışma noktalarında notlar tutarak, belediye birim müdürleri ile temas kurup, çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞIRNAK HABERLERİ
ŞIRNAK HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    38°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç