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07 Ağustos 2018 18:16

Başkan Vekili Işıktaş parke taşı döşeme çalışmalarını denetledi

Şırnak’ın Silopi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, belediye Fen İşleri Müdürü Mehmet Şirin Saygıdar ile beraber ilçedeki çalışma alanlarını denetledi.

Başkan Vekili Işıktaş parke taşı döşeme çalışmalarını denetledi

07 Ağustos 2018 18:16


Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş ile Fen İşleri Müdürü Mehmet Şirin Saygıdar, 49. Cadde de parke taşı döşeme ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi. Son olarak, Karşıyaka Mahallesi 49. Cadde de yapımı devam eden parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceleyen Işıktaş, daha sonra Karşıyaka mezarlığı ve çevre düzenlemelerini de denetledi. Silopi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş çalışma alanlarında görev yapan personellere yapılan çalışmaların hızlandırılması ve bir an önce bitmesi hususunda talimat verdi.


Silopi Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mehmet Şirin Saygıdar’da bazı çalışma noktalarında notlar tutarak, belediye birim müdürleri ile temas kurup, çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.




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