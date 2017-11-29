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29 Kasım 2017 12:47

Bedirhanoğlu, çalışmalara ilişkin istişare toplantısı yaptı

Şırnak Belediye Başkanı Bedirhanoğlu, kurum müdürleri ve firma yetkilileri ile kentte devam eden çalışmalara ilişkin istişare toplantısı yaptı.

Bedirhanoğlu, çalışmalara ilişkin istişare toplantısı yaptı

29 Kasım 2017 12:47


Şırnak Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, belediye ve kurum müdürleri ve kentin inşasında yer alan firma yetkilileri ile bir araya gelerek, planlanan çalışmalar ve projeler hakkında değerlendirme toplantısı yaptı. Şırnak Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, görev süresince yapılan ve devam eden çalışmalarla, şehrin yeniden inşası kapsamında hayata geçirilecek projelerin yanı sıra kış aylarında yapılacakların takvimini belirlemek üzere yapılan toplantıda, belediye birim müdürleri, kurum müdürleri ve şehrin inşasında yer alan firmaların yetkilileri ile istişarede bulundu. Başkanlık makamında gerçekleştirilen toplantıda, Başkan Bedirhanoğlu, planlanan çalışmalar ve projeleri belediye birim müdürleri, Şırnak’ta ki kurum müdürleri ve firma yetkilileri ile istişare ederek, vatandaş odaklı hizmet üretilmesi ve çalışmaların vatandaşların memnuniyeti referans alınarak, kurumlar ve firmalar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ile ivedi bir şekilde sürdürülmesi talimatını verdi.




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