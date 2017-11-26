Bedirhanoğlu’ndan sporculara moral

Şırnak Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu döneminde kurulan ve bünyesinde çok sayıda profesyonel sporcu barındırarak kendi kategorisinde iddialı konumda olan Şırnak Belediyespor, maçlarına Şehir Stadyumunda hazırlanıyor. Başkan Bedirhanoğlu’nun, “Spora Tam Destek” sloganıyla kurulmasında rol aldığı Şırnak Belediyesi Erkek ve Bayan Spor Kulübü, gençlerin spor aktivitelerini gerçekleştirmesi kapsamında önemli bir rol oynuyor. Spor kulübü, önümüzdeki günlerde çıkacağı maçlar öncesi antrenmanlarına devam ederken, Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, kulüp sporcularını tesislerinde ziyaret ederek moral verdi. Şehir Stadyumunda sporcularla bir araya gelen Başkan Bedirhanoğlu, burada bir süre antrenmanları izledi. Antrenmanların bitmesiyle birlikte sporcularla bir araya gelinerek bir süre sohbet etti. Lige dair sporcularla bir süre sohbet eden Başkan Bedirhanoğlu, kulüp çalışmalarına ve tesislere dair yöneticilerden bilgi aldı. Sportif faaliyetlere verdiği katkılardan dolayı gençler tarafından ilgiyle karşılanan Bedirhanoğlu, burada bulunan sporculara tatlı ikramında bulunup, ardından çeşitli kademelerde faaliyet gösteren sporcularla toplu fotoğraf çekti. Bedirhanoğlu, fotoğraf çekiminin ardından sporcuların çalışmalarını yürüttüğü tesisleri dolaştı. Buradaki ziyaretlerini tamamlayan Başkan Bedirhanoğlu, gençlerin attığı, “En Büyük Başkan, Bizim Başkan” sloganları eşliğinde tesislerden ayrıldı.