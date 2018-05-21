Berdan Mardini Cizrelileri coşturdu

İçişleri Bakanlığının Kanun Hükmünde kararname kararı ile Kaymakam Faik Arıcan’ın Belediye Başkanı olarak görev yaptığı Cizre Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile yapmış olduğu etkinlikler devam ediyor. Cizre Belediyesinin Ramazan etkinlikleri kapsamında organize ettiği konserde Cizreliler, Berdan Mardininin seslendirdiği şarkılarla keyifli ve coşkulu saatler yaşadı.

Dicle Nehri Kenarında bulunan tarihi Cizre Kalesi iç kalede verilen konseri, Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, İlçe Müdürü Şahan İke, Cizre Devlet Hastanesi Müdürü Gıyasettin Ucaş, TSO Başkanı Salih Sefinç, Ak Parti ilçe başkanı Cihan Güven ve binlerce Cizreli izledi.

Cizre Belediyesinin Ramazan etkinlikleri kapsamında organize ettiği ve TRT Kurdi’nin de canlı yayınladığı Berdan Mardini konserinde Cizreliler Berdan Mardini ve yerel sanatçıların seslendirdiği şarkılarla keyifli bir gece yaşadılar.

-Cizre Güzeldir Cizreliler daha da Güzeldir

Konser bitiminde sahneye çıkıp alandaki kalabalığa hitaben kısa bir konuşma yapan Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan,”bu akşam bizimle bu coşkuyu yaşayan saz üstatlarına, söz üstatlarına ve sanatçılara çok teşekkür ediyorum. Berdan beye Cizre çok güzeldir ama Cizreliler daha da güzeldir ve Cizre beni mahçup etmedi. Biz Cizremizi bu kadim şehri böyle güzelliklerle anmak, hatırlamak istiyoruz. İnşallah bu başlangıç. Bununla başlayıp çok güzel etkinlik ve faaliyetler göstereceğiz. Burada değerli vatandaşlarımız bunları görecekler” dedi.

- Sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerle Cizrelilerin ruhunu okşamaya çalışıyoruz.

İmar, ihya, yol, su, konut faaliyetlerini düzenli bir şekilde yaptıklarına vurgu yapan Arıcan,”bunun yanında da şunu da ihmal etmiyoruz. Sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerle değerli Cizrelilerin de ruhunu da okşamaya çalışıyoruz. Sağolsun Berdan bey beni kırmayıp çok kuvvetli bir ekiple burada muhteşem bir konser verdi. Bu anlamda kendisine ve ekibine teşekkür eder, Cizrelilerin huzurunda Berdan Mardini ve ekibini Fahri Cizreli olarak kabul ve ilan ediyoruz” dedi.

Berdan Mardini ve Cizreli yerel sanatçıların sahne aldığı konser geç saatlere kadar sürerken, konser alanını dolduran çoluk, çocuk, yaşlı, genç, kadın, erkek binlerce Cizreli Kürtçe ve Türkçe şarkılar eşliğinde keyifli bir gece yaşadılar.