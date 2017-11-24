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24 Kasım 2017 10:57

Beytüşşebap beyaz gelinliğini giydi

Ülke genelinde etkisini gösteren kar yağışı Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesini de beyaza bürüdü.

Beytüşşebap beyaz gelinliğini giydi

24 Kasım 2017 10:57

Beytüşşebap ve Uludere ilçesinde dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı ilçeleri tamamen beyaz örtüyle kapladı.


Her iki ilçe ve köylerinde etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığı 15 santimetre ölçülürken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer yarım metreye kadar çıktı. Özel idare ekipleri kar temizleme araçlarıyla ilçelere bağlı köy yollarını temizleme çalışmaları başlattı. Kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu.


Köylerde okullara yürüyerek giden öğrenciler derslere yetişmek için erkenden kalkıp soğuk ve karlı yolları aşıp okullarına doğru yol aldı. Fadıl Gökçe isimli lise öğrencisi kış aylarında büyük zorluklar yaşadığını söyledi. Gökçe, "Yıllardır bu çileyi çekiyorum her sabah okul yolunu tutuyoruz. Ancak burada kar çok yağdığı için bazen güçlükle okula kadar gidiyoruz. Köy merkezi ne kadar okula yakın olsa da yürürken çok üşüyoruz" dedi.



Kara rağmen Kato’da operasyonlar sürüyor


Öte yandan 19 Nisan 2017 tarihinde terör örgütü PKK’ya yönelik Kato Dağı’nda başlatılan operasyon tüm hızıyla devam ediyor. Kar yağışına rağmen bölgede konuşlu bulunan asker ve güvenlik korucuları terör operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.




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