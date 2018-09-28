Beytüşşebap Kaymakamı ilk görev gününde halkla buluştu

Şırnak'ın Beytüşşebap Kaymakamlığı ve Belediye Başkan Vekilliği görevine atanan İsmail Pendik ilk görev gününde halkla buluştu. Esnaf ziyareti gerçekleştiren kaymakam Pendik, şeker ve kolonya ile karşılandı.

Şırnak'ın Beytüşşebap Kaymakamlığına atanan İsmail Pendik ilk görev günü Kato Dağı eteklerinde bulunan ilçedeki esnafla bir araya gelerek yapılmış ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. İlk görev gününde halkla kaynaşan kaymakam Pendik sıcak karşılandı. Hastahane ve yol sıkıntısı olan ilçede vatandaşların taleplerini karşılayacaklarını belirten Pendik, ilk işin sağlık ve eğitim, ardından diğer çalışmalar olacağını söyledi. Kaymakam Pendik, "Beytüşşebap ilçesinde ilk görev günüm bu güzel memleketin sıcak insanlarıyla buluşmak bizim için bir şereftir. Bizden önceki kaymakam Murat Şener'in çalışmalarını devam ettireceğiz. Eskiden çamurlu sular akıyordu şimdi berrak sular akıyor. İnşallah iki yıl boyunca halkımızın hizmetinde olacağız. Bizler halk için varız. Kapımız tüm vatandaşlarımıza açık'' dedi.

Gün boyu Beytüşşebaplı esnafla bir araya gelen Kaymakam Pendik, gittiği her kapıda çikolata ve şekerlerle karşılandı. Son olarak yapımı devam eden Ulu Cami inşaat alanında inceleme yapan Kaymakam Pendik, vatandaşlarla kırathanelerde oturup çay içip sohbet etti.