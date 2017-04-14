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14 Nisan 2017 11:59

Beytüşşebap-Şırnak yolu ulaşıma kapandı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde günlerdir etkisini sürdüren sağanak yağışın ardından Habur Çayı’nın taşması sonucu Şırnak yolu ulaşıma kapandı.

Beytüşşebap-Şırnak yolu ulaşıma kapandı

14 Nisan 2017 11:59

Vatandaşlar, yolda mahsur kaldı.


Beytüşşebap’ta günlerdir aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle Habur Çayı taşarken, çay üzerindeki birçok köprü yıkıldı. Çayın taşması nedeniyle Beytüşşebap-Şırnak karayolu da Ayvalık köyü mevkiinde ulaşıma kapandı. Çok sayıda vatandaş yolda mahsur kalırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yolun açılması için bölgeye belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri gönderildi.


Mahsur kalan vatandaşlardan İsmail Gökçe, "Başaran köyünden ilçe merkezine gidecektik. Ancak Habur Çayı’nın taşmasıyla beraber yolda mahsur kaldık. Yüzlerce vatandaş mahsur kalmış vaziyette. Günlerdir yağış var burada. İtfaiye ve özel idare ekipleri olay yerinde ancak yapacakları bir şey yok. Yolun açılmasını bekleyeceğiz, açılmazsa da dönmekten başka yapabileceğimiz bir şey yok" dedi.




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