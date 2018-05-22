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22 Mayıs 2018 16:50

Beytüşşebap ve Çukurca arasında operasyon sürüyor

Şırnak’ın Beytüşşebap ile Hakkari’nin Çukurca ilçesi arasındaki kırsal bölgede terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan geniş kapsamlı operasyon aralıksız sürüyor.

Beytüşşebap ve Çukurca arasında operasyon sürüyor

22 Mayıs 2018 16:50

Güvenlik güçleri hem kara hem de havadan operasyon bölgesini karış karış kontrol ediyor.


Şırnak 23’üncü Sınır Tümen Komutanlığına bağlı Beytüşşebap ve Ayvalık Tabur Komutanlıklarınca, Beytüşşebap ile Çukurca arasında bulunan Marinos bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik 3 gün önce başlatılan geniş kapsamlı operasyon sürüyor. 4 koldan çok sayıda güvenlik görevlisinin katılımıyla sürdürülen operasyona Atak ve Skorsky helikopterleri havadan destek veriyor. Kuş uçurtmayan bölgedeki operasyon kararlılıkla devam ediyor.




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