Beytüşşebap'a kadın hastalıkları ve doğum uzmanı atanması sağlık çalışanlarını sevindirdi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı doktorunun atanması ilçede görev yapan sağlık çalışanlarını da sevindirdi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine uzun bir aradan sonra atanan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doktoru Op. Dr. Neslihan Arslan'ın göreve başlaması hem ilçe halkını hem de ilçede görev yapan sağlık çalışanlarını mutlu etti, Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Beytüşşebap ilçe temsilciliği yöneticileri ve sağlık çalışanları ilçede kalma kararı veren doktoru ziyaret ederek verdiği karar nedeniyle kendisini tebrik etti. Sağlık-Sen İlçe Temsilcisi Ramzi Ataman, Devlet Hastanesi İşyeri Temsilcisi Serhat Kılıç ve sağlık çalışanları ile birlikte Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Neslihan Arslan'ı görev yaptığı Beytüşşebap Devlet hastanesi kadın hastalıkları polikliniğinde ziyaret etti. Op. Dr. Neslihan Arslan'ın Beytüşşebap'ta kalma sürecini yakından takip ettiklerini ifade eden Ataman,”Bizler sağlık çalışanları olarak doktor hanımın gelişi ile çok mutlu olduk.Çünkü ilçede profesyonel uzman hekimlerin oluşu ilçe halkı kadar hatta daha fazlası bizleri sevindiriyor” dedi.

Sağlık çalışanlarının yapmış olduğu ziyaret ile ilgili kısa bir açıklama yapan Op. Dr. Neslihan Arslan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Beytüşşebap halkı başta olmak üzere bütün vatandaşlara en iyi şekilde sağlık hizmetini vermek için gece gündüz demeden hizmet yapmaya çalışacağını belirtti.