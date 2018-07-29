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29 Temmuz 2018 13:30

Beytüşşebaplı genç kızlar İstanbul ve Ankara’yı gezdi

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak’ın Beytüşşebap Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Şener öncülüğünde ilçede yaşayan genç kızlar için İstanbul ve Ankara’yı kapsayan bir gezi düzenlendi.

Beytüşşebaplı genç kızlar İstanbul ve Ankara’yı gezdi

29 Temmuz 2018 13:30


Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yıllardır terör olayları yüzünden dışarı çıkamayan öğrenci ve gençlere yönelik İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Şener öncülüğünde Türkiye’nin farklı il ve ilçelerine geziler düzenleniyor. “Bu gidişle batıyı görmeyen Beytüşşebaplı kalmayacak” diyen Kaymakam Şener, 18 yaş üstü genç kızlara yönelik Ankara ve İstanbul’u kapsayan bir gezi düzenledi. 18 kişilik kafileyle yola çıkan genç kızlar, 10 gün boyunca çeşitli yerleri görme fırsatı yakaladı. Anıtkabir ziyareti sonrası AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik’i ziyaret eden kafile, Ankara’da 3 gün kaldıktan sonra İstanbul’a ve ardından da Gölyaka ilçesine geçti.


Gezilerin sürekli olacağını belirten Kaymakam ve Belediye Başkanı Murat Şener, bölgeye huzurun geldiğini ve bu yüzden alınan talepler doğrultusunda gezi programları yaptıklarını ifade etti. İki yıl önce Beytüşşebap’a geldiğinde buraya huzuru getireceğine söz verdiklerini aktaran Şener, “Güvenlik güçlerimizle beraber bu terör belasını bitirdik. Beytüşşebap’ta birçok geziler düzenledik. Bugün olduğu gibi genç kardeşlerimiz talep etti, biz de gönderdik. Allah’ın izniyle Beytüşşebap’ı kültürüyle, doğasıyla, insanıyla, misafirperverliğiyle batıya taşımayı amaç edindik. Burada bu gidişle batı illerini görmeyen kalmayacak. Belediye olsun, Kaymakamlık olsun birçok ilke imza attık. Yıllardır su sorunu çözülemeyen bir ilçenin sorununu çözdük. Yeni projeleri hayata geçirdik. Öte yandan gezi faaliyetlerimiz oldu. İnşallah Beytüşşebap daha güzel olacak" diye konuştu.


10 gün süren gezide doyasıya eğlenen genç kızlar, Anıtkabir ziyaretinde Kaymakam Şener’e dev pankartla teşekkür etti.




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