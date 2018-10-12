Beytüşşebaplı köylülerin zorlu kış mesaisi başladı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde köylülerin zorlu kış mesaisi başladı. İlçede bazı vatandaşlar aylarca ekip biçtiği yoncaları patozlarken, bazı vatandaş ise yüksek rakımlı dağlara çıkıp, hayvanları için meşe yaprakları topluyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde havaların serinlemeye başlamasıyla birlikte vatandaşları kış telaşı sardı. Kış hazırlıkları için mesaiye başlayan köylülerden bazıları, aylarca ekip biçtiği yoncaları patozlarken, bazıları da kış aylarında hayvanlarını besleyebilmek için yüksek rakımlı dağlara çıkıp meşe yaprakları topluyor. Toplanan yapraklar, traktörlere yüklenip, köylere getiriliyor.

Uzun yıllardır hayvancılıkla uğraştığını belirten köylülerden Mustafa Östunç, “Her yıl sonbahar aylarında meşe yapraklarını toplamak zorundayız. Yaşam mücadelemiz çok zor” dedi.

İzzet Gökçe ise hemen hemen her evde 10-20 küçükbaş hayvan olduğunu ifade ederek, "Otlarımızı, yoncalarımızı torbalara koyduktan sonra meşe yapraklarını toplamaya çıkıyoruz. Köylüler olarak her gün birine yardım ediyoruz. Kışa hazırlık işlerimiz başladı” diye konuştu.