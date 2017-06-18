Beytüşşebaplı öğrenciler Ankara’yı gezdi

Öğrenciler, başkenti gezmenin mutluluğunu yaşadı.

Beytüşşebap Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Şener, bir grup öğrenciyi Ankara’ya gönderdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen araç ve rehber öğretmenle Ankara’yı dolaşan öğrenciler ilk defa büyük parkları görmenin heyecanını yaşadı. Öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu. Diyar Üce adlı öğrenci, “İlk defa Ankara’ya geliyorum. Bize bu fırsatı tanıyan kaymakamımıza çok teşekkür ederim. Bir haftadır burada en güzel şekilde ağırlandık. Gerek Kaymakamlık gerekse Büyükşehir Belediyesi bizi bağrına bastı. Allah razı olsun hepsinden. İlk defa bu büyük oyuncakları görüyorum. Çok mutlu oldum” dedi.

Adem Östunç adlı öğrenci ise, “Biz bir grup olarak geldik. Kaymakamımız Şener’e çok teşekkür ediyorum. Bu güzel atmosferi bize tattıran herkese şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.