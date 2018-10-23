Beytüşşebaplı öğrenciler kütüphane için sıra bekliyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde huzur ortamının sağlanmasıyla birlikte evlerinden çıkarak kütüphanenin yolunun tutan öğrenciler, ders çalışmak için sıra bekliyor. Gece geç saatlere kütüphanede çalışan öğrenciler, ilçeye ya ikinci ya da daha büyük bir kütüphanenin kurulmasını istiyor.

Beytüşşebap'ta önceki yıla kadar havanın kararmasıyla birlikte evlerine kapanan öğrenciler, ilçede huzur ortamının sağlanmasıyla birlikte kütüphaneye akın etmeye başladı. Gece geç saatlere kadar kütüphanede ders çalışan ve sınavlara hazırlanan öğrenciler, yoğunluk nedeniyle sıra beklemek durumunda kalıyor. Öğrenciler, ilçeye ya ikinci ya da daha büyük bir kütüphanenin kurulmasını istiyor.

Öğrencilerde Barış Ataman, bir proje ile ilgili çalıştığını ancak sıra beklediğini belirtti. Kendilerine ders çalışmaları için imkan sunulduğunu ancak yer sıkıntılarının olduğunu anlatan Ataman, kütüphanenin büyütülmesini istedi. Viyan Durmuş adlı öğrenci ise, artık sürekli kütüphanede vakit geçirdiğini anlattı.

Öğretmen Fatih Coşkun ise, öğrencilerine kütüphane kültürünü aşılamak için sürekli buraya getirdiğini ifade etti. Beytüşşebaplı çocukları yetiştirmek için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Coşkun, “Bu yetişme sürecinde en önemli etkenlerden biri de kitap. Dolayısıyla çocuklara kütüphaneyi sevdirmemiz, kitap okuma alışkanlığını arttırmamız lazım. Bu yüzden sürekli buraya geliyoruz. Fiziki olarak yer sıkıntımız var. Yetkililerimizin bu konuyla ilgili çalışma başlatacağını umuyoruz” dedi.