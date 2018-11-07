Beytüşşebaplı öğrencilerin tiyatro sevinci

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçe Belediye Başkanlığı tarafından öğrenciler için tiyatro gösterimi yapıldı.

Beyüşşebaplı öğrenciler Ali Baba tiyatro gösteriyle ödüllendirildi. Beytüşşebap belediyesinin organize ettiği tiyatro gösterisine yüzlerce öğrenci ve vatandaş katıldı. İlçenin kapalı spor salonunda sergilenen tiyatro gösterimine İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik de katıldı. Kaymakam Pendik, bu tür faaliyetlerin devam edeceğini belirterek bir farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencilere tiyatroyu aşılamak maksadıyla bu etkinliği düzenlediklerini söyledi. Pendik, "Bu gün tiyatro gösterimiz vardı. Anaokul ve ilkokul öğrencisi öğrencilerimiz için bir Ali Baba etkinliği düzenledik. Çocuklarımız çok sevindi çok eğlendi. İnşallah bu tür faaliyetlerimiz devam edecek" dedi.