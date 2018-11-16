Beytüşşebaplı sporcular kupayla döndü

Adana'da düzenlenen futbol turnuvasına katılan Beytüşşebap Belediyespor takımı, ilçeye kupayla döndü.

Adana'da düzenlenen ve 4 takımın katıldığı Yıldızlar Turnuvasına katılan Beytüşşebap Belediyespor takımı, rakiplerini geçerek, ilçeye kupayla döndü. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, çocuk ve gençlere yönelik ilçede daha önce çalışmalar yapıldığını belirterek, ancak ilk defa Beytüşşebap Belediyesi çatısı altında bir ekibin Adana'da maçlara katıldığı ve birincilikle evlerine döndüklerini ifade etti.