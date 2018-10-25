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Beytüşşebap'ta ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde sağanak yağışla birlikte etkili olan fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç ve elektrik direği devrildi, evlerin çatısı uçtu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde sağanak yağışla birlikte etkili olan fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç ve elektrik direği devrildi, evlerin çatısı uçtu.


Beytüşşebap'ta 3 gündür belirli aralıkla yağan yağmur bu sabah saatlerinden itibaren sağanağa dönüştü. Akşam saatlerinde ise yağışın şiddeti arttı. Yağışla birlikte fırtınanın da hakim olduğu ilçede hayat olumsuz etkilendi. Şırnak yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapanırken, ilçe merkezi ve köylerinde ise, birçok ağaç ve elektrik direkleri devrildi, bazı evlerinde çatısı uçtu. Devrilen ağaç ve direkler yolları kapatırken, vatandaşlar elektrikli testerelerle ağaçları kesip, yolları açmaya çalıştı. Güvenlik güçlerinin de vatandaşlara yardımcı olduğu ilçede, etkili yağış sürüyor.

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