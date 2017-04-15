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15 Nisan 2017 16:17

Beytüşşebap’ta aşırı yağmur sonrasında dev şelaleler oluştu

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde günlerdir etkili olan yağmur sonrası dev şelaleler meydana geldi.

Beytüşşebap’ta aşırı yağmur sonrasında dev şelaleler oluştu

15 Nisan 2017 16:17


İlçeye bağlı Aşağıdere köyündeki kırsal alanda yıllardır varlığını koruyan ancak bu güne kadar keşfedilmemiş onlarca dev şelaleler nisan ayında şiddetli yağmurların yağması sonucu pınarlardan akan su seviyesinin yükselmesi sonucu adeta coştu. 15 metre yüksekliğe kadar uzanan dev şelaleler görenlere doyumsuz bir manzara seyri oluşturdu. Çevre köylerden gelerek şelalenin görkemli güzelliğini fotoğraflamak isteyen köylüler kilometrelerce yol kat ediyor. Aşağıdere köyünde ikamet eden Yusuf Dereli, doğa harikası olarak adlandırdığı şelalenin turizme açılmasını istedi. Dereli, "Çok uzun bir süredir bu şelale burada mevcut. Bu güne kadar keşfedilmemiş. İnşallah bu sayede herkes bu güzelliği görür. Böylelikle hem köyümüze hem de ilçemize turistler gelir. İlkbahar aylarında Beytüşşebap ilçesinin tarihi doğa ve daha bir çok güzel yeri var, herkesin gelip görmesi gereken yerlerden biri. Özellikle yağmurların ardından şelaleler adeta coştu, güzelliğine güzellik kattı" dedi.


Başaran köyünden şelaleyi izlemeye giden Faysal Gökçe ve Hazım Gökçe ise fotoğraf çekmek için geldiklerini ve gördükleri güzellik karşısında şaşırdıklarını söyledi.




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