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09 Temmuz 2017 11:15

Beytüşşebap’ta çocuklar derelere akın etti

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar derelere akın etti.

Beytüşşebap’ta çocuklar derelere akın etti

09 Temmuz 2017 11:15

Suya girerek, serinlemeye çalışan çocuklar, güneşlenmeyi de ihmal etmedi.


Termometrelerin zaman zaman 40 dereceyi bulduğu Beytüşşebap’ta kavurucu sıcaklardan bunalan çocuklar, derelere akın etti. Gün boy serin sularda yüzmenin tadını çıkaran çocuklar, güneşlenmeyi de ihmal etmedi. Çocuklardan Umut Bildik, her gün dere yatağında yüzdüğünü daha sonra ise güneşlendiğini belirterek, “Burada kavurucu sıcaklarda serinlemek için bu dere yatağına geliyoruz. Çok serin olduğu için güneşlenmek içinde toprak içinde oturuyoruz” dedi.




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