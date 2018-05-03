Beytüşşebap’ta HEM sergisi

Şehit Jihat Durmuş Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen serginin açılışına, İlçe Kaykamakı ve Belediye Başkan Vekili Murat Şener, Garnizon Komutanı Albay Murat Bulut, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şerif Çelikkaya, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından serginin açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra protokol üyeleri ve vatandaşlar sergiyi gezdi.

HEM Müdürü Ayşegül Güneş ilçe genelinde 85 kurs açtıklarını ve bu kurslarda 747 kadın ile 392 erkek olmak üzere toplam bin 139 kursiyerin eğitim gördüğünü söyledi.

Kaymakam Şener ise, sergiyi gezdikten sonra yaptığı açıklamada, “El emeği göz nuru ürünler sergilenmiş, çok güzel tablolar gördük. Yöresel el sanatların geleceğe taşınması çok önemli. Bu yüzden bu tür faaliyetler bizi mutlu ediyor. Kursiyerlerin bir yıl boyunca yaptığı el emeği göz nuru ürünlerin sergilenmesinden dolayı kursiyer, öğretmen ve idarecilerimize teşekkür ederim” dedi.

Daha sonra davul zurna eşliğinde halaylar çekilerek, katılımcılara yöresel yemekler ikram edildi.