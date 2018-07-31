Beytüşşebap’ta kaza nedeniyle yüzlerce araçlık kuyruk oluştu

Kaza, Beytüşşebap ilçesi Hisarkapı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol çalışması yapan hafriyat kamyonu rampayı çıkamadı. Geri gitmeye başlayan araç, kayalıklara çarparak tek şeritli yolda yan yattı. Sürücünün hafif yaralandığı kaza nedeniyle Şırnak-Beytüşşebap yolu 3 saat boyunca trafiğe kapandı. Yüzlerce araçlık kuyruk oluşurken, kavurucu sıcaklarda bekleyen yolcuların bazıları Habur Çayında hem balık tutmaya çalıştı hem de yüzdü.

“Kaza olunca saatlerce bekliyoruz”

Tek şeritli sürekli kazalar yaşandığını dile getiren sürücü İsmail Tuncer, “Saatlerdir bekliyoruz. Bu yolda hep böyle oluyor. Yollar çok dar ve bu yüzden çekiciler gelip kaldırana kadar epey zaman geçiyor. Yolun buna göre düzenlenmesini istiyoruz” dedi.

Taşımacılık yapan Engin Gökçe de yıllardır Beytüşşebap yoluna çözüm getirilemediğini aktararak, “Yıllardır bu eziyeti çekiyoruz. Şırnak, Silopi, Cizre, Beytüşşebap arası taşımacılık yapıyoruz. Bir kaza olduğunda saatlerce beklemek zorunda kalıyoruz. Yetkililer bu yola bir çözüm getirsin yol tek şeritli olduğu için araçlar geçemiyor’’ diye konuştu.

Karayolları ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu kamyon vinç yardımıyla kaldırılarak yol tekrar trafiğe açıldı.