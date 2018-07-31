Diğer
Kategoriler
31 Temmuz 2018 15:53

Beytüşşebap’ta kaza nedeniyle yüzlerce araçlık kuyruk oluştu

Beytüşşebap karayolunda meydana gelen kazada yan yatan kamyon nedeniyle kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Beytüşşebap’ta kaza nedeniyle yüzlerce araçlık kuyruk oluştu

31 Temmuz 2018 15:53


Kaza, Beytüşşebap ilçesi Hisarkapı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol çalışması yapan hafriyat kamyonu rampayı çıkamadı. Geri gitmeye başlayan araç, kayalıklara çarparak tek şeritli yolda yan yattı. Sürücünün hafif yaralandığı kaza nedeniyle Şırnak-Beytüşşebap yolu 3 saat boyunca trafiğe kapandı. Yüzlerce araçlık kuyruk oluşurken, kavurucu sıcaklarda bekleyen yolcuların bazıları Habur Çayında hem balık tutmaya çalıştı hem de yüzdü.



“Kaza olunca saatlerce bekliyoruz”


Tek şeritli sürekli kazalar yaşandığını dile getiren sürücü İsmail Tuncer, “Saatlerdir bekliyoruz. Bu yolda hep böyle oluyor. Yollar çok dar ve bu yüzden çekiciler gelip kaldırana kadar epey zaman geçiyor. Yolun buna göre düzenlenmesini istiyoruz” dedi.


Taşımacılık yapan Engin Gökçe de yıllardır Beytüşşebap yoluna çözüm getirilemediğini aktararak, “Yıllardır bu eziyeti çekiyoruz. Şırnak, Silopi, Cizre, Beytüşşebap arası taşımacılık yapıyoruz. Bir kaza olduğunda saatlerce beklemek zorunda kalıyoruz. Yetkililer bu yola bir çözüm getirsin yol tek şeritli olduğu için araçlar geçemiyor’’ diye konuştu.


Karayolları ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu kamyon vinç yardımıyla kaldırılarak yol tekrar trafiğe açıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞIRNAK HABERLERİ
ŞIRNAK HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç