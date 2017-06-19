Beytüşşebap’ta konsere yoğun ilgi

Kapalı halı sahada iftarın ardından başlayan konser, geç saatlere kadar devam etti. Konserin açılış konuşmasını yapan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Şener, “Geçen yıl bu zamanlar Beytüşşebap’ta hava kararınca sokaklar bomboş, insanlar evlerine hapsolmuş oluyorlardı. Bu yıl gece geç saatlere kadar insanlar sokaklarda ve gezip dolaşıyor, birbirlerine misafir oluyor, huzur ortamının tadını çıkarıyorlar. Bu yıl gece geç saatlere kadar insanlar sokaklarda ve gezip dolaşıyor, birbirlerine misafir oluyor, huzur ortamının tadını çıkarıyorlar. Bir yılda yaşanan bu değişikliğin tek sebebi huzur ortamının sağlanmış olması. Yaptığımız bu etkinlikler huzur ortamının kalıcı olmasını temin etmek, insanların bu huzurun kalıcı olduğuna inanmasını sağlamak ve artık normalleşmenin tamamlanmasını sağlamaktır. Buradaki insanların da gece rahatça dolaşmaya, eğlenmeye hakkı var diye düşündük. Zaman zaman bu tür farklı etkinliklerle vatandaşlarımızın dikkatini çekmeye çalışıyoruz. Yoğun ilgi vardı, güzel bir etkinlik oldu. Perşembe günü de sıra gecesi etkinliği düzenleyerek yine farklı faaliyet gerçekleştirmiş olacağız. Gayemiz normalleşmenin, huzurun tam anlamıyla ilçemize yerleşmesi” dedi.