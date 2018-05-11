Beytüşşebap’ta lise öğrencilerinden anlamlı resim sergisi

Kato Dağı eteklerinde açılan serginin gözdesi olan Yeşilçam oyuncuları resimleriyle ile hayranlarının karşısına çıktı.

Beytüşşebap ilçesinde eğitim gören lise öğrencileri bir yıl boyunca yaptıkları resimleri sergiledi. Beytüşşebap Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri ve görsel sanatlar dersi öğretmeni bir yıl boyunca yaptıkları çeşitli çalışmaları Şehit Jihat Durmuş Kapalı Spor Salonunda sergiye çıkardı. Beytüşşebap Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Şener, beraberindeki kurum amirleri ve öğrencilerle birlikte açılış kurdelesini keserek sergiyi gezdi. Kara kelem, kuru boya, yağlı boya, guanj boya ve kabartmalarla çeşitli resimler çizen öğrenciler en çok Yeşilçam oyuncuları olan aralarında yabancılarında bulunduğu ünlü sanatçı ve oyuncuların resimlerini çizdi. Kemal Sunal, Hülya Koçyiğit, Tarık Akan, Ahmet Kaya, Şener Şen, Kadir İnanır, Halit Akçatepe, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Hulusi Kentmen ve Cüneyt Arkın’ın resimlerinin de aralarında bulunduğu sergisi yoğun ilgi gördü. Görsel sanatlar öğretmeni Melike Tutan sergiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Geçen sene buraya atandım. Doğum iznimden dolayı çalışma çıkartamadık öğrencilerimle beraber bu sene bolca çalışma çıkardık. Genellikle öğrencilerim yağlı boya, kara kalem, sulu boya ve pastel boyayla çalışma yaptı. Ben de portre üzerinde genellikle çalıştım. Öğrencilerim benden etkilenerek onlarda yaptı. Son sınıf öğrenci olan iki kişiyle beraber hafta sonları çalışıyorum. İnşallah bu yıl bir üniversiteye yerleşecekler’’ dedi.

Rengin Acar adındaki son sınıf öğrenci ise resim öğretmeni olmak için çalıştığını söyledi. Acar, "Son sınıf öğrencisiyim bu yıl öğretmenimizin sayesinde bir sergi açtık. Özellikle ünlü isimlerin portrelerini çizdik. Dönemin başından beridir bu çalışmaları yapıyoruz. Sınava hazırlandığımız için bayağı stresimizi attık. Tual çalışmaları yaptık. Bu portreleri çizerken de çok güzel başarılar elde ettik. Görsel sanatlar bölümünü düşünüyorum’’ diye konuştu.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Şener ise sergi açılışı sonrası yaptığı açıklamalarda Beytüşşebap ilçesinin huzur ve güvenliğine değinerek yapılmakta olan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Kaymakam Şener, "Epey bir süredir bu tür faaliyetleri sürdürüyoruz. Bu gün yine bir okulumuzun resim sergisi oldu. Resim öğretmeni dersine girdiği bütün öğrencilerle bir resim çalışması yapıp burada sergiledi. Bizde iştirak ettik. Güzel eserlerde ortaya çıkmış, öğrencilerin belli ki kabiliyetleri var. Öğretmenimiz de emek vermiş. Güzel bir etkinlik oldu. Çocuklar içinde değişik bir faaliyet olmuş oldu. Bu herhalde 4’üncü faaliyet oldu. İnşallah bu tür faaliyetlere devam edeceğiz. Ramazan ayında farklı etkinliklerimiz devam edecek. Bunun yanında öğrencilerimizi gezilere göndermeye devam ediyoruz. En son Diyarbakır’da oynanan Akhisar ile Fenerbahçe maçı için ilçemizden bir grup öğrencimizi öğretmenleriyle beraber gönderdik. Belki bir çoğu hayatlarında ilk kez bir maça gitmiş olacak. Unutulmaz bir anı yaşamış olacaklar. Bizimde derdimiz bu zaten, ilçede terör kalmadı ama çocukların psikolojileri hala terör sorunları ile devam ediyor. Bu çocuklara bunları unutturabilmek, uzaklaştırabilmek bir nebze olsun unutturabilmek için çeşitli etkinlikler yapmaya devam ediyoruz. Devam da edeceğiz inşallah. Bir taraftan çalışmalarımız devam ediyor. Kış boyu elektrik direklerinin yer altına alınma çalışmaları olduğu için bir çamur sıkıntısı oldu ilçe merkezinde. Çünkü ister istemez kazı olunca ortaya çamur çıkıyor. Bir de üzerine yağmur yağınca bir çamur sıkıntısı yaşadık. Ama çok şükür çalışmalar bitti, aydınlatma direkleri kaldı, onları da önümüzdeki günlerde tamamlayacaklar. Aydınlatma direklerini daha modern daha estetik bir hale getirmeye çalışıyoruz. Bir taraftan da parke çalışmaları yapılıyor. İnşallah Ramazan ayı içinde bitmiş olacak. Başından beri söylediğimiz şey şuydu. Yazın tozdan kışın çamurdan bu vatandaşı kurtarmaya çalışıyoruz. İnşallah bunu da başaracağız. Arkadaşlara bu talimatı verdim, yağmurlu havada insanların ayakları çamur olmayacak. Köylerde de yol çalışmaları, sulama kanalları, içme suyu çalışmaları ve parke taşları çalışmaları başlıyor. KÖYDES kapsamında yoğun bir çalışmamız var. 4 milyonun üzerinde bir yatırım bütçemiz var. İhalelerimiz tamamlanmak üzere. İnşallah köylülerimizin de en azından bu çatışma döneminde tahrip olmuş sulama kanalları, içme suyu şebekeleri, ya da yollar onarılacak. Bunları tekrar bir elden geçirmeye çalışacağız. İnşallah sene sonuna doğru bir çok sıkıntımız bertaraf olmuş olacak’’ ifadelerini kullandı.