Beytüşşebap’ta öğrencilerin sergisine yoğun ilgi

Şehit Jihat Durmuş Kapalı Spor Salonunda açılan sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Görsel Sanatlar Öğretmeni Çiğdem Yalçınkaya, öğrencilerin bir yıl boyunca yaptıkları çalışmaları sergilediklerini belirterek, “Yağlı boya, karakalem en çokta mozaik çalışmalarını yaptık. Beytüşşebap için pek olmamış sergi bu yüzden farkındalık oluşturmak istedik. Kaymakamımızı bekliyoruz birazdan açılışımız olacak. Öğrencilerimin kendi emekleriyle yaptıkları çalışmaların satışını yapıyoruz, ücretlerini belirledik. Okulumuzda yetenekli öğrenciler var bunları güzel sanatlar lisesine hazırlıyoruz” dedi.

Resim dalında en yetenekli Öğrencilerden Şeyma Argan ise, “Yaklaşık bir yıldır çalışmalarımız devam ediyordu. Bazıları zor bazıları kolaydı. Çok heyecanlıyım. Resim içtenlikle geliyor. İçimden gelmeyince ben bile çirkin resim çiziyorum herkese tavsiye ediyorum insanın bütün yorgunluğunu alıyor” diye konuştu.