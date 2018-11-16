İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beytüşşebap'ta okul onarım seferberliği

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde birçok okulun onarımı için başlatıldı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde birçok okulun onarımı için başlatıldı. Kaymakamlık tarafından getirilen malzemeyle memur, öğretmen, asker ve vatandaşlar el birliğiyle tüm köy yollarında onarım çalışmaları yaptı.


Şırnak'ın Beytüşşebap İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, okullarda eksikliklerin giderilmesi ve öğrencilerin daha ferah bir ortamda ders işlemeleri için çalışma başlattı. Okullardaki eksikliklere göre talepte bulunan öğretmenlerin ihtiyaçları giderildi, “Okullar onarılsın” kampanyası başlatıldı. Kampanyaya gönüllü olarak katılan memur, öğretmen, asker ve vatandaşlar el birliğiyle okulları onarım çalışmalarında yer aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.