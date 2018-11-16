Beytüşşebap'ta okul onarım seferberliği

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde birçok okulun onarımı için başlatıldı. Kaymakamlık tarafından getirilen malzemeyle memur, öğretmen, asker ve vatandaşlar el birliğiyle tüm köy yollarında onarım çalışmaları yaptı.

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, okullarda eksikliklerin giderilmesi ve öğrencilerin daha ferah bir ortamda ders işlemeleri için çalışma başlattı. Okullardaki eksikliklere göre talepte bulunan öğretmenlerin ihtiyaçları giderildi, “Okullar onarılsın” kampanyası başlatıldı. Kampanyaya gönüllü olarak katılan memur, öğretmen, asker ve vatandaşlar el birliğiyle okulları onarım çalışmalarında yer aldı.