Beytüşşebap'ta PKK'ya ait silah ve patlayıcı ele geçirildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait 6 adet tüfek ile 450 gram C4 patlayıcı ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Beytüşşebap ilçesi Komate Vadisi Bevanik Pınarı mevkisinde taşların arasına gizlenmiş vaziyette silah ve mühimmat olduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine bölgede operasyon başlatıldı. Operasyonda 2 adet çuval içerisinde 5 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet LMGK Kaleşnikof piyade tüfeği, 6 adet şarjör ve 450 gram C4 plastik patlayıcı madde ele geçirildi.