İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beytüşşebap'ta PKK'ya ait silah ve patlayıcı ele geçirildi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK’ya ait 6 adet tüfek ile 450 gram C4 patlayıcı ele geçirildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait 6 adet tüfek ile 450 gram C4 patlayıcı ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Beytüşşebap ilçesi Komate Vadisi Bevanik Pınarı mevkisinde taşların arasına gizlenmiş vaziyette silah ve mühimmat olduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine bölgede operasyon başlatıldı. Operasyonda 2 adet çuval içerisinde 5 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet LMGK Kaleşnikof piyade tüfeği, 6 adet şarjör ve 450 gram C4 plastik patlayıcı madde ele geçirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.