Beytüşşebap’ta polenler eve hapsetti

Dışarı çıkamayan vatandaşlar, her yılın bu dönemlerinde aynı sıkıntıyı yaşadıklarını belirtti.

Beytüşşebap’a bağlı Ayvalık ve Başaran köylerinde vatandaşlar, polenler nedeniyle dışarı çıkamaz oldu. Habur Çayı kenarında yetişen kavak ve söğüt ağaçlarından dökülen polenler vatandaşları adeta evlerine hapsetti. Vatandaşlar, etrafı da beyaza bürüyen polenlerin etkisinin geçmesi için yağmur bekliyor. Köylülerden Mehdi Uçuş, polenler yüzünden kardeşlerinden birinin rahatsızlandığını belirterek, “Her yıl bu aylarda bu çileyi çekiyoruz. Hem sıcaklarla boğuşuyoruz hem de polenlerle. Hastalık yaptığı için dışarı çıkamıyoruz” dedi.