Güvenlik güçleri, kestikleri kurbandan hazırladıkları akşam yemeğini de vatandaşlarla birlikte yedi.

Beytüşşebap ilçesinde geleneksel hale getirilen polis vatandaş birlikteliği, bu yılki Kurban Bayramı’nda da devam etti. İlçede görevli güvenlik güçleri tarafından toplanan paralarla alınan kurbanların kesilmesi ile başlayan birliktelik gecenin geç saatlerine kadar sürüyor. Kesilen kurbanlarla hazırlanan yemekler, akşam yemeğinde vatandaşlara ikram ediliyor.

Beytüşşebap İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Olgun da yıllardır süren geleneği devam ettirerek, önceki gün emniyet binası önünde kesilen kurbanlarla bir akşam yemeği organize etti. Yemeğe, Beytüşşebap Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Şener, İlçe Alay Komutanı Tahsin Saruhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serdar Atakan, İlçe Başsavcısı Oğuz Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Hulusi Adıyaman, Jırki aşiretinin önde gelen isimi Tahir Adıyaman, polis, asker ve vatandaşlar katıldı.

İlahi dinletisi ile başlayan programda daha sonra güvenlik güçleri ile vatandaşlar birlikte yemek yiyerek beraberlik mesajı verdi. Burada güvenlik güçleri adına bir konuşma yapan polis memuru Seyit Ali Ayvaz, Beytüşşebap’ta görev yaptıklarını, sevdiklerinden ayrı olsalar da vatanın her köşesinin memleketleri olduğunu söyledi.

Güvenlik güçleri, başta uzakta olan aileleri olmak üzere herkesin Kurban Bayramı’nı kutladı.

Program gecenin geç saatlerine kadar devam etti.