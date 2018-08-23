Diğer
Kategoriler
23 Ağustos 2018 09:48

Beytüşşebap’ta polisler kurban kesip vatandaşlarla birlikte akşam yemeği yedi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde görevli güvenlik güçleri, kendi aralarında topladıkları paralarla kurban alıp kesti.

Beytüşşebap’ta polisler kurban kesip vatandaşlarla birlikte akşam yemeği yedi

23 Ağustos 2018 09:48

Güvenlik güçleri, kestikleri kurbandan hazırladıkları akşam yemeğini de vatandaşlarla birlikte yedi.


Beytüşşebap ilçesinde geleneksel hale getirilen polis vatandaş birlikteliği, bu yılki Kurban Bayramı’nda da devam etti. İlçede görevli güvenlik güçleri tarafından toplanan paralarla alınan kurbanların kesilmesi ile başlayan birliktelik gecenin geç saatlerine kadar sürüyor. Kesilen kurbanlarla hazırlanan yemekler, akşam yemeğinde vatandaşlara ikram ediliyor.


Beytüşşebap İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Olgun da yıllardır süren geleneği devam ettirerek, önceki gün emniyet binası önünde kesilen kurbanlarla bir akşam yemeği organize etti. Yemeğe, Beytüşşebap Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Şener, İlçe Alay Komutanı Tahsin Saruhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serdar Atakan, İlçe Başsavcısı Oğuz Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Hulusi Adıyaman, Jırki aşiretinin önde gelen isimi Tahir Adıyaman, polis, asker ve vatandaşlar katıldı.


İlahi dinletisi ile başlayan programda daha sonra güvenlik güçleri ile vatandaşlar birlikte yemek yiyerek beraberlik mesajı verdi. Burada güvenlik güçleri adına bir konuşma yapan polis memuru Seyit Ali Ayvaz, Beytüşşebap’ta görev yaptıklarını, sevdiklerinden ayrı olsalar da vatanın her köşesinin memleketleri olduğunu söyledi.


Güvenlik güçleri, başta uzakta olan aileleri olmak üzere herkesin Kurban Bayramı’nı kutladı.


Program gecenin geç saatlerine kadar devam etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞIRNAK HABERLERİ
ŞIRNAK HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç