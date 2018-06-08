Beytüşşebap’ta şehit yakınları ve gazilere iftar

Beytüşşebap Belediyesinin iftar programları sürüyor. Hergün yüzlerce kişiye iftar veren belediye, dün şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenledi. Şehit Jihat Durmuş Kapalı Spor Salonu’ndaki programda şehit yakınları ve gaziler ile polis, asker ve vatandaşlar bir araya geldi. Programa İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Şener de katıldı. Şener, “Şu anda şehit aileleri ve gazilerimize iftar programı tertipledik. Gördüğünüz gibi yoğun bir katılım oldu. 150 civarı şehidimiz var, şehit ailelerimiz var. Köylerden ve ilçe merkezinden gelenler var. Onlarla beraber güzel bir iftar programı düzenlemiş olduk. Tabi şehit aileleri bizim minnet borcu olduğumuz ailelerimiz onların şehitleri bizim şehitlerimiz bu vatan uğruna can verdi. Biz onlar için ne yapsak az. Onları hatırladığımızı, onları hiçbir zaman unutmadığımızı göstermek adına böyle bir etkinlik düzenledik. Etkinliklerimizi yapmaya devam edeceğiz. Zaman zaman köylere gidiyoruz. Köylerimize misafir oluyoruz. İnşallah Ramazan ayını sağlık içerisinde huzur içerisinde güvenlik problemi olmadan geçireceğiz” dedi.

Bir taraftan da ilçedeki çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Şener, “Bütün gayretimiz vatandaşımızın bayrama girdiklerinde tozdan, çamurdan kurtulmasıydı. Allah’a çok şükür çarşımızı tamamladık. Parke taşları yenilendi. Vatandaşımız bayrama çamur olmadan girecek. Işıklandırmayı da yapacaktık ama biraz gecikecek, bunun takipçisiyiz. Işıklandırmalar tamamlanınca Beytüşşebap çehresi biraz değişmiş olacak. Park projemiz var, onun üzerinde çalışmalar yapıyoruz. İnşallah yakın zamanda bunun ihalesi yapılacak. Vatandaşımızın günlük hayatını kolaylaştıracak çalışmalarımız hız kazanıyor” diye konuştu.