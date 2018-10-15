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Beytüşşebap'ta şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkisini gösteren şiddetli yağmur hayatı olumsuz yönde etkilerken, vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkisini gösteren şiddetli yağmur hayatı olumsuz yönde etkilerken, vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı.


Beytüşşebap ilçesinde güneşli hava hakim olurken yüksek rakımlı köylerinde ise şiddetli rüzgar sonrası yağmur etkili oldu. Sonbahar aylarında yağan yağmur vatandaşların hazırlıksız yakalanmasına neden oldu. Okul dönüşü evlerine gitmekte olan öğrenciler sırılsıklam olurken tarlalarda vatandaşlar biçtikleri mahsulü çadırla örtmek için yoğun mesai harcadı. Akşam saatlerinde etkili olan yağmur hayatı durma noktasına getirdi.

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