Beytüşşebap'ta sonbahar güzelliği göz kamaştırıyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde sonbahar ayında oluşan renk cümbüşü seyrine doyumsuz manzaralara neden oldu. Yüksek kesimlerde dağların zirvesine kar yağarken, alçak kesimlerde ise sararan ve yeşil kalan ağaçların yaprakları farklı görüntüler oluşturdu.

Beytüşşebap ilçesinde sonbahar ile birlikte renk şöleni oluştu. Yüksek rakımlı dağ yamaçlarına kar yağarken, alçak kesimlerdeki köylerde kartpostallık görüntüler oluştu. Doğa harikası haline gelen ilçe ve köylerinde sağanak yağış öncesi ve sonrası görüntüler göz kamaştırdı. Habur Çayı kenarında bulunan söğüt ağaçları renk şöleni oluştururken bahçelerde bulunan çiçeklerin son görüntüsü göz kamaştırdı. Bazı köylülerin kış telaşı, bazı köylülerin ise Habur Çayı'nda balık avlaması renk cümbüşünde güzel görüntülere neden oldu.