Beytüşşebap'ta Türkçe, Kürtçe uyarı sistemi

Şırnak'ın Beytüşebap ilçe girişinde Türkçe ve Kütçe uyarı sistemleri kurularak, ilçeye giriş yapan araçlar didik didik aranıyor. Türkçe bilmeyenler için Kürtçe uyarıların da kullanıldığı sistem ile ilçeye giriş yapanlar güvenlik kuvvetlerinin talep ettiklerine yanıt veriyor. Terörün tamamen temizlendiği ilçe 7/24 kameralarla gözetlenirken, ilçe girişinde Türkçe'nin yanı sıra Kürtçe uyarılar asılarak güvenlik nedeniyle yapılan aramalardan vatandaşların rahatsız olmaması sağlanıyor.

Beytüşşebap İlçe Emniyet Müdürlüğü aylardır araçların rutin kontrollerinin yanı sıra bombalı saldırılara karşı yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. İlçe girişinde elektronik bariyer, mobese sistemlerine bir yenisi daha eklenerek, vatandaşların uygulama noktalarında daha rahat geçiş yapabilmeleri için Türkçe ve Kürtçe yazıların olduğu tabelalar yerleştirildi. İlçe merkezine giriş yapacak olan vatandaşların araçları kontrol edildikten sonra merkeze girişleri sağlanıyor. Terörün tamamen temizlenerek Türkiye'nin en güvenli ilçeleri arasına giren Beytüşşebap'ta güvenlik kuvvetleri kuş uçurtmuyor.

Beytüşşebap son yılların en güvenli ilçeleri arasında yerini aldı

Yıllardır terör olaylarıyla gündeme gelen ilçe, son yıllarda teröre vurulan ağır darbelerin ardından Türkiye'nin en güvenli ilçeleri arasında yerini aldı. Silahlı kuvvetlerin başarılı operasyonları sayesinde bölgedeki tüm teröristler etkisiz hale getirildi. İlçeye giriş ve çıkışlarda bariyer sistemi kuruldu, mobeseler takıldı. İlçe merkez ve çevresi 7/24 gözetim altında tutuluyor. En ufak bir uyarıda hazır bekletilen ekipler derhal olay yerine intikal ediyor. Beytüşşebap İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, ilçenin çok güvenli olduğunu herkesin bilmesi gerektiğini söyledi. Kaymakam Pendik, "Yıllardır terörle anılan ilçemiz artık başarılı operasyonlarla huzura kavuştu. Kolluk kuvvetlerimiz gece gündüz yoğun mesai harcıyor. İlçeye giriş çıkışlarda rutin kontrollerin yanı sıra halkımızın huzur ve güvenliği için çalışmalar sürüyor. Beytüşşebap artık eski Beytüşşebap değil, yatırımlarla anılan bir ilçe haline gelecek inşallah'' dedi.