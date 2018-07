Bin yıllık çoban geleneği yaşatılıyor

Güzel sofra kurmak için elinden geleni yapan Berivanlara çobanlar ise puan veriyor.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı köylerde ve yaylalarda yaşamını sürdüren vatandaşların ilginç geleneği yıllardır devam ediyor. Keçi ve koyun besleyen yöre halkı bin yıllık eski geleneği yaşatmaya çalışıyor. Bir yıl boyunca çobanlık yapanlara en güzel yemeği getirmek için her gün bir kadın yemek hazırlıyor. 30’a yakın Berivandan her gün biri çeşit çeşit yemekler yapıp sergiledikten sonra çobanın puan vermesini bekliyor. Gece gündüz çobanlık yapan Haydar Ermağan için her gün ayrı bir evde kazanlar pişiriliyor. 3 öğün yemek için kıyasıya mücadele yapan köylüler gelenekleri yaşatmak için elinden geleni yapıyor. Çoban ise süt sağan Berivanlara şarkılar ve tekerlemeler söylüyor. Her gün keyifli geçen zorlu yaşama renk katan ilginç gelenekleri yaşatmak adına elinden geleni yapan köylüler, koyun ve kuzu kırpma zamanı geldiğinde ise piknikler yapıp Habur Çayı kenarında halaylar çekiyor. 20 yıldır Berivanlık yapan Adile Üce adında bir kadın yıllardır bu işi yaptıklarını her gün hevesle işlerini yerine getirdiklerini söyledi. Üce, "Yıllardır bu işi yapıyorum. Biz Berivanlar her gün birimiz yemek yapıyoruz. Ve buraya getirip çobanın önüne seriyoruz. Bin yıllık geleneği bizde yaşatıyoruz" dedi.

Çoban Haydar Ermağan ise yıllardır çobanlık yaptığını söyledi. Ermağan, "5 aylığına bu köyde çalışmak zorundayım, Berivanlar her gün biri yemek yapıp getiriyor. Herkese yemek yedikten sonra en güzel kim yemek yaptıysa puan verip süt ile ödüllendiriyoruz. Ben de Berivanlara şarkılar söylüyorum. Piknik havasında geçiyor" diye konuştu.

Sabahın ilk ışıklarıyla beraber çobanların hazırlığını yapan Berivanlar yemekleri sıralamak ve oylara sunmak için elinden geleni yapıyor. Cemila Ermağan adında bir Berivan ise gelenekleri yaşatmak için uğraştıklarını söyledi.