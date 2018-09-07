Boğazındaki tiroitten 38 yıl sonra kurtuldu

Şırnak’ın Cizre ilçesi Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Polikliniğine boyunda şişlik, ağrı ve nefes darlığı şikayeti ile başvuran 65 yaşındaki Ümyane Bilgeç, yapılan iki saatlik başarılı ameliyattan sonra sağlığına kavuşurken, hastanın boğazından 19 santimetrelik tiroid bezi çıkarıldı. 38 yıldan bu yana boğazındaki tiroitten kurtulmak için ameliyat olmak isteyen ancak zehirli olmasından korktuğu için ameliyat olamayan Bilgeç’in ameliyatını Cizre Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hüsamettin Bayraktar gerçekleştirdi. Bayraktar, 2 ay önce geçici görevlendirme nedeniyle gittiği Silopi’de muayene ettiğim hastalardan Ümyane Bilgeç’e yaptığı testler sonrasında ameliyat olması gerektiğine karar verdiğini belirterek, “Hasta bu şikayetlerle yaklaşık 38 yıldır devam ettiğini ancak ameliyatını bir türlü yapamadığını söyledi. Ağrıları artan hasta Cizre’de son bir kez muayene ettikten sonra ameliyat olmasına ikna ederek, Ameliyat için hazırlıklara başladık. Anestezi hazırlığından sonra başarılı bir operasyon geçiren hastayı ameliyattan 2 gün sonra taburcu ettik. Hastanın yapılan kontrollerinde kan tetkikleri ve ses kalitesinde bir anormallik olmayan hasta, ziyaretime gelerek başarılı ameliyattan dolayı teşekkür etti. Buda bizi hem mutlu etti hem de gururlandırdı. Bu vasıtayla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesinde de bu tür tiroid ameliyatlarının güvenle yapılabildiğini belirtmek isterim” dedi.

Ümyane Bilgeç ise, 38 yıl boyunca ağrılar ve hastalığının yaşamımı zehir ettiğini anlatarak, “Defalarca ameliyat olmak istedim ancak kötü huylu olmasından korktuğum için bir türlü ameliyat olmadım. Ama iki ay önce Silopi’de beni muayene eden Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Hüsamettin Bayrak, tiroidin çok büyüdüğünü ve ameliyat olmam gerektiğini söyleyince, ben de ameliyat olmaya karar verdim. Cizre Devlet Hastanesinde geçirdiğim başarılı ameliyattan sonra boynumdaki şişkinlik, ağrı ve nefes darlığı şikayetlerimde sona erdi. Yeniden doğmuş gibiyim. Şuan da sağlığım çok iyi ve kendimi de çok iyi hissediyorum” diye konuştu.