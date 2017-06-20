Bolu’dan Silopi’deki talasemi hastalarına yardım

Bolu’da yaşayan hayırsever vatandaşlar Şırnak Talasemi Derneğine (ŞITADER) kayıtlı 43 talasemi hastası çocuk için ayakkabı yardımında bulundu. Yardımı teslim alan Dernek Başkanı Nurullah Bartan, talasemi hastalarının evlerini ziyaret ederek ayakkabıları çocuklara giydirdi. Dernek Başkanı Nurullah Bartan, “Bolu’dan hayırsever vatandaşlar derneğimize ulaştılar. Talsemi hastası çocukların sayısını bizden talep ettiler. Derneğimize kayıtlı 55 kişi var. Bunlardan 43’ü küçük çocuklardan oluşuyor. Ayakkabılardan 21 tanesini Silopi’de, 13 tanesini Cizre’de ve 9 tanesini de Şırnak’ta dağıttık. Bayram öncesi çocuklarımızı sevindirdikleri için yardımı yapan Bolulu vatandaşlara çok teşekkür ederiz” dedi.