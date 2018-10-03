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Camiler ve Din Görevlileri Haftası Cizre'de coşkuyla kutlandı

Camiler ve Din Görevlileri Haftası Şırnak’ın Cizre ilçesinde de düzenlenen programda coşku ile kutlandı.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası Şırnak'ın Cizre ilçesinde de düzenlenen programda coşku ile kutlandı.


Cizre'de, Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulunda program düzenlendi. Düzenlenen programa Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Faik Arıcan, Diyanet Atama 1. Daire Başkanı Dursun Ali Coşkun, İlçe Müftüsü Selahattin Yılmaz, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. Programda Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan ve İlçe Müftüsü Selahattin Yılmaz günün anlam ve önemine binaen konuşma yaptılar. Konuşmaların ardından program sona erdi.

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