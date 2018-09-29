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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Cizre'de

Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Şırnak’ın Cizre ilçesine gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ilçede 3.

Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Şırnak'ın Cizre ilçesine gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ilçede 3. 4. ve 5. etap TOKİ konutlarında incelemelerde bulunarak örnek daireleri inceledi.


TOKİ konutlarının ardından Mem-u Zin Parkını gezen Bakan Kurum çocuklarla sohbet etti, çeşitli hediyeler vererek çocukları sevindirdi. Cizre ilçesinde bulunan Atatürk Parkının resmi açılışını yapan Bakan Kurum, parkın hayırlı olmasını diledi.

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