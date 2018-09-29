Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, parktaki çocuklarla sohbet etti

Şırnak'ın Cizre ilçesine gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, terör mağduru aileler için TOKİ'nin yapmış olduğu yeni konut inşaatı ve Dicle Nehri kenarındaki park çalışmalarını yerinde inceledi.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Şırnak'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cizre'de terör mağduru aileler için TOKİ'nin yapmış olduğu yeni konut inşaatı ve Dicle Nehri kenarındaki park çalışmalarını yerinde inceledikten sonra Cizre Belediyesi tarafından yapılan Atatürk Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi. Bakan Kurum Cizre'de bir otelde düzenlenen toplantıda kayyum belediye başkanları ile bir araya gelip yapılan hizmet ve çalışmalarla ilgili bilgi alıp yapılması gereken hizmet ve çalışmalar hakkında da talimat verdi. Geceyi Cizre'de geçiren Bakan Kurum, TOKİ'nin terör mağduru aileler için Cudi, Sur ve Konak mahallelerinde yapmış olduğu konutları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

Beraberindeki heyet ile birlikte Cizre'de incelemelerde bulunan Bakan Kurum, Nur Mahallesi Dicle Nehri kenarındaki Mem U Zin Parkı'nda da incelemelerde bulundu. Park hakkında Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan'dan bilgi alan Bakan Kurum parkta oynayan çocuklarla sohbet edip, çocuklara soğuk içecek ısmarlayıp değişik hediyeler verdi. Protokol için ayrılan masalara çocuklarla birlikte oturup çocuklarla sohbet eden Bakan Kurum kucağına aldığı küçük bir çocukla yakından ilgilenip çocuğa tatlı ve soğuk meşrubat içirdi.

Bakan Kurum daha sonra Yafes Mahallesi Dicle Nehri kenarında Cizre Belediyesi tarafından yenilenen Atatürk Parkı'nın açılışını da gerçekleştirip, beraberindeki heyet ile birlikte parkı dolaştı. Bir müddet parkı gezen Bakan Kurum, Arıcan'a parkta yapılması gereken değişikliklerle ilgili talimatlar verdi.

Bakan Kurum ve beraberindeki heyet Cudi ve Sur mahallelerindeki konutları da yerinde inceledikten sonra Silopi'ye geçmek üzere Cizre'den ayrıldı.