Cizre Belediyesi 3 bin öğrenciyi Hacivat-Karagöz oyunu ile buluşturdu

İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Cizre Belediye Başkanlığına görevlendirilen Kaymakamı Faik Arıcan’ın talimatları ile 3 bin öğrenci ’Kültürümüzü Tanıyoruz’ sloganıyla Hacivat-Karagöz oyunu ile buluşturuldu. Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan’ın talimatı doğrultusunda çocuklara yönelik organize edilen tiyatro sahnesi, orta oyunu olan Hacivat ile Karagöz oyunları, günümüzden yüz yıllarca önce ortaya çıkmış, insanları eğlendirirken düşündürmüş, zaman zaman toplumsal bilinç oluşmasında öncü bir rol oynamıştır. İlçedeki tüm okullarda gerçekleşen gösteri ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere toplam 3 bin öğrencinin katılımıyla sergilendi. İlginin yüksek olduğu tiyatro oyununda öğrenciler keyifli anlar yaşadı.