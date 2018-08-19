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19 Ağustos 2018 13:39

Cizre Belediyesi araç filosunu yeniledi

Şırnak’ın Cizre ilçe Belediyesi 53 yeni araç alarak filosunu genişletti.

Cizre Belediyesi araç filosunu yeniledi

19 Ağustos 2018 13:39


Cizre Belediyesi vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak için araç filosunu genişletmeye devam ediyor. Yaklaşık 10 milyon TL’ye alınan 53 aracın hizmete daha iyi yansıyacağını vurgulayan ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, “Sosyal belediyecilik anlayışıyla tasarrufu hizmete çevirdik, kazanan Cizre oldu. Bir taraftan altyapı diğer taraftan da üst yapı çalışmaları ile uğraşırken, araç parkımızın da güçlü olması gerekiyor. Göreve geldiğimiz günden bugüne birçok iş makinesini alarak güzel hizmetleri hayata geçirdik. Bu sebeple imkanlarımız nispetinde belediyemizi en iyi duruma getirme gayreti içerisinde olacağız” dedi.




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