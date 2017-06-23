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23 Haziran 2017 16:47

Cizre Belediyesi ‘cıncilikleri yeniledi

Cizre’ye özgü olan ve yıllardır her bayram çocukların akın ettiği tahta revanlardan oluşan Cınclikler, İlçe Belediyesi tarafından yenilenerek, bayramda ücretsiz olarak hizmete açılacak.

Cizre Belediyesi ‘cıncilikleri yeniledi

23 Haziran 2017 16:47


Cizre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Dicle Nehri kenarında uzun yıllardan beridir bayramlarda ‘Çıncilik’ adı verilen salıncakların kurulduğu ve belli bir ücret karşılığında çocukların bindiği salıncak alanında düzenleme ve yenileme çalışması başlatılarak, daha temiz, hijyenik, güvenli ve modern tarzda salıncaklar konulacak ve devamlı bir şekilde halkın hizmetine sunmak için çalışmalara başladı. 6 bin metrekarelik alanda yapılan çalışmalar devam ederken, düzenleme çalışmasının bitmesiyle birlikte 800 metrekaresi sert zeminden yürüyüş yolu yapılacak ve diğer 5 bin 200 metrekaresi yeşil alan yapılacak. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte Cizreli çocuklar daha güvenli, temiz, hijyenik ve ücretsiz bir şekilde modern salıncaklara ücretsiz bir şekilde binecek.




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